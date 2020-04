Coronavírus interrompe romance de Boris Johnson

Boris Johnson

Criticado, isolado e sozinho. É assim quevive os seus dias de quarentena no Reino Unido. Depois de ter sido arrasado por diversos académicos pelo facto de ter sugerido uma estratégia de imunidade de grupo para o país e após ter sido diagnosticado com o novo coronavírus, o primeiro-ministro inglês não só teve de se confinar à sua residência como teve de ver partir a sua noiva, Carrie Symonds, grávida de seis meses. De acordo com o ‘The Telegraph’, por questões de segurança, Carrie encontra-se em isolamento na residência privada do casal, "". Também por precaução, alguns dos funcionários de Boris Johnson foram igualmente mandados para casa para evitar contágio. Recorde-se que o governante anunciou há um mês o seu noivado, bem como a chegada do primeiro filho em comum com Symonds.A história de amor entre Boris e Carrie tem sido especialmente apetecível para os media e para a opinião pública não só porque envolve um governante controverso, mas porque está recheada de polémica, a começar peloO atual primeiro-ministro britânico conheceu Symonds em 2011, quando esta começou a trabalhar na sua campanha de reeleição como presidente da Câmara de Londres. Depois, Symonds passou para o departamento de Comunicação dos conservadores e em 2017 assumiu o cargo de diretora de Comunicação do partido, com 29 anos. Daí até Boris e Carrie assumirem a relação foi mesmo uma questão de (pouco) tempo.