Corpo de Jennifer Lopez vale 26,5 milhões de euros

01:30

Miguel Azevedo

Se Jennifer Lopez, de 53 anos, tem a fama de rainha das excentricidades, proveito também é coisa que ninguém lhe tira. As suas taras e manias são bem notadas na hora de viajar e começam logo pelas exigências nos hotéis.Além de levar com ela os seus próprios lençóis, a cantora reclama sempre por iluminação especial e por paredes, mesas, cadeiras, velas e flores brancas, aparelhos de ginástica e um quarto cheio de brinquedos para os filhos. Proíbe ainda quaisquer chocolate ou bolos no quarto (mesmo quando por cortesia do hotel), só para não ser tentada.Considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo, tem no rabo, literalmente, o seu bem mais precioso. A cantora é tão obcecada que tem mesmo um seguro especial para as suas nádegas no valor de 26,5 milhões de euros.Mas os seus cuidados com o rabo nem ficam por aqui. Para onde quer que vá, dizem algumas fontes próximas, Lopez leva consigo o seu próprio tampo da sanita, o único em que admite sentar-se. A ideia é evitar qualquer tipo de contaminação.