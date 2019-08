Corpos de estrelas famosas alvo de críticas

06:00

Carolina Cunha

São muitas as famosas que estão de férias nesta altura do ano e, entre idas à praia, saltam à vista as fotografias que têm partilhado nas redes sociais. Mas nem sempre têm agradado aos fãs e há quem considere que as nossas estrelas estão demasiado magras.Entre dietas milagrosas e idas ao ginásio, são várias as celebridades que se destacam com uma silhueta magra. É o caso de Luciana Abreu. Em poucos meses a atriz mudou radicalmente os seus hábitos e surge cada vez mais magra. Apesar de se mostrar confiante com a sua imagem, a magreza da artista tem sido alvo de muitas preocupações e críticas por parte dos fãs.Também Ana Rita Clara se mostra com uma silhueta cada vez mais magra. Nas publicações feitas pela apresentadora é possível ver que mantém rituais de treinos rigorosos para conseguir um corpo tonificado. No entanto, há quem considere que está magra demais.Laura Figueiredo também se destaca pela sua fisionomia, que tem sido alvo de muitos comentários ao longo dos últimos anos. Fãs acusam a mulher de Mickael Carreira de estar demasiado magra.