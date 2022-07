Corpos de famosas ao sol fazem disparar termómetros Atriz Liliana Santos está de férias nas Maldivas e a sua silhueta ousada não passa despercebida.

Corpos de famosas ao sol fazem disparar termómetros

01:30

Carolina Cunha

Sol, praia e calor são os ingredientes para umas férias de sonho e as nossas famosas têm dado provas de um verão verdadeiramente escaldante. É o caso de Liliana Santos, de 41 anos, que aterrou no paraíso das Maldivas e tem feito disparar as temperaturas com toda a sua beleza e sensualidade. Com biquínis reduzidos, que destacam o corpo tonificado, a artista mostrou-se a mergulhar nas águas cristalinas do Índico e conquistou milhares de suspiros dos fãs nas redes sociais, que a apelidam de “sereia”. Também Joana Duarte, de 35 anos, é amante de praia e aproveita as férias para aperfeiçoar o seu bronzeado em território nacional. Quanto à sua elegância, continua incontestável.



Os dias de descanso ao sol estendem-se a mais caras conhecidas: a apresentadora Vanessa Oliveira rumou ao Algarve, enquanto a atriz Rosa Bela elegeu as praias da Costa de Caparica para desfrutar de momentos ao sol. Já a cantora Aurea viajou para a ilha do Sal, Cabo Verde.

Mais sobre