Costa e Marcelo defendem LGBT

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa assinalaram o Dia Internacional Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, na quarta-feira, 17 de maio. Na rede social Twitter, o primeiro-ministro partilhou uma imagem do hastear da bandeira arco-íris na residência oficial, no ano passado, acompanhada por um apelo ao respeito pela diferença.“Faça cada um a sua parte para lutar por um Mundo de paz, igualdade, liberdade, tolerância e respeito pela diferença. Direitos Sexuais são Direitos Humanos”, escreveu António Costa. Já no site oficial da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa considerou “urgente” apoiar o combate à discriminação das pessoas LGBTQIA+.

“Por todo o Mundo, a discriminação e a exclusão devido à orientação sexual e à identidade de género persistem, e são a causa de sofrimento de muitos e muitas”, disse o chefe de Estado.