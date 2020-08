Costa faz natação e come bola de berlim no Algarve

01:30

Rui Pando Gomes

Com a barba grande e chapéu de palha na cabeça, António Costa chegou à praia e pouca gente o reconheceu. Já tinha à sua espera um toldo com duas camas, para ele e para a mulher. O primeiro-ministro está de férias no Algarve e o CM encontrou-o numa das praias que costuma frequentar no concelho de Lagoa. António Costa voltou a preferir passar as férias em Portugal, assim como os principais protagonistas políticos do País, seguindo as indicações e cuidados impostos pela pandemia de Covid-19.









Apesar do site da Agência Portuguesa do Ambiente indicar que a praia estava com uma ocupação baixa, quando António Costa chegou à praia estava a bandeira amarela hasteada, alertando para uma ocupação elevada. Mas como o governante tinha um espaço reservado no areal, conseguiu sempre manter as distâncias de segurança doutros banhistas.

Depois de um rápido mergulho, não resistiu a comer uma bola de Berlim, tal como a mulher, Fernanda Tadeu. Depois, esteve quase uma hora a ler um livro eletrónico à sombra, enquanto a esposa foi duas ou três vezes refrescar-se no mar.





Depois de consumir umas calorias com a bola de Berlim e descansar, o primeiro-ministro ganhou coragem e atirou-se ao mar para uma sessão de natação. A água estava a uma temperatura convidativa, a rondar os 22 graus, e Costa nadou de uma ponta à outra da praia, deixando os banhistas que o reconheceram admirados. Depois do esforço, relaxou por alguns minutos, até que saiu da água, aparentando estar cansado, mas mais descontraído.