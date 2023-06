CR7 de férias com outro craque da Seleção Nacional

CR7 de férias com Diogo Dalot

Ao que tudo indica, as férias ainda não acabaram. Contudo, juntaram-se a Cristiano Ronaldo, de 38 anos, e Georgina Rodríguez, de 29 anos, um grupo de amigos. O futebolista Diogo Dalot, a mulher, Cláudia Pinto Lopes, o empresário Simão Coutinho, a esposa e ainda um outro casal amigo subiram a bordo do luxuoso iate ‘CG Mare’ adquirido por CR7 por mais de 6 milhões de euros, em 2020.Leia no Correio da Manhã.