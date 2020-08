CR7 e Georgina em férias de sonho a bordo de iate de 5 milhões de euros

01:30

Duarte Faria

Cristiano Ronaldo e a namorada, Georgina, continuam a aproveitar ao máximo os dias de férias a bordo do iate de luxo que o internacional português comprou por mais de cinco milhões de euros.Ao largo da costa francesa, o casal diverte-se com um grupo de amigos e, mesmo fora de campo, CR7 não deixa de bater recordes. O jogador da Juventus participou numa sessão de mergulho e, depois de puxar uma corda durante alguns segundos, conseguiu chegar até aos 18 metros de profundidade. "Hoje acordei e pensei: o que será que está a acontecer no mar? Chamem-me Neptuno", brincou Cristiano Ronaldo nas redes sociais, acrescentando um aviso para os seguidores: "Não tentem isto".As férias de luxo do casal já passaram por Portofino, em Itália, Mónaco e Saint-Tropez, cidade costeira da Rivieira Francesa. Numa destas noites de boémia, Georgina exibiu um look de quase 5 mil euros - sendo todas as peças da marca Bottega Veneta, o vestido custa 2100 euros, as sandálias 620 e a carteira 2100.