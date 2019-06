CR7 já a banhos no sul de França

Depois da Grécia, o Sul de França. Após uns dias num hotel de luxo na Península do Peloponeso, Cristiano Ronaldo rumou quarta-feira para Villefranche-sur-Mer, situada entre Nice e o Mónaco.Já esta quinta-feira, o craque da Juventus partilhou com os seus seguidores uma foto e um vídeo a bordo de um luxuoso iate.Recorde-se que, na quarta-feira, Ronaldo já tinha publicado, na sua página do Instagram, uma fotografia com a namorada, Georgina Rodriguez, e com o filho mais velho, Cristianinho, no interior de um helicóptero com a mensagem ‘Vamos embora!’.Numa altura em que o futebol ainda vive o seu período de férias, muitos são os craques que aproveitam para descansar, quase sempre longe dos países onde jogam. Nélson Semedo, por exemplo, escolheu levar a família à Disneyland de Paris.Ricardo Quaresma andou uns dias pelo Algarve e Vlachodimos pela Grécia. Já o ex-jogador Simão Sabrosa preferiu Sal, em Cabo Verde.Dolores Aveiro é a portuguesa mais seguida no Instagram. A mãe de CR7 já ultrapassou Rita Pereira e Cristina Ferreira, com 1,9 milhões de seguidores. "É um reconhecimento para quem me respeita", agradeceu.