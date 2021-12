CR7 passa noite de Natal em família. Espreite as consoadas dos famosos

01:30

Vânia Nunes

Descalço, com um pijama vermelho e um sorriso nos lábios. Foi assim que Cristiano Ronaldo surgiu na tradicional fotografia de família de Natal, que divulgou nas redes sociais. Georgina Rodríguez, que está grávida de gémeos, e os quatro filhos, Cristianinho, de 11 anos, e Alana, Eva e Mateo, de quatro, passaram a Consoada com pijamas iguais.Este foi um Natal especial para o jogador, já que é o primeiro que passa em Manchester neste seu regresso ao clube, e fez questão de convidar a mãe, Dolores Aveiro, e as irmãs, Katia e Elma, para se juntarem à festa. "De coração cheio, desejo a todos um feliz Natal", escreveu na legenda da imagem.Pelo mundo do futebol foram muitos os rostos que fizeram partilhas idênticas. O treinador do Benfica, Jorge Jesus, abriu uma exceção e divulgou uma rara fotografia da sua família. Ricardo Quaresma divertiu os seguidores ao posar com a mulher e os filhos com um pijama com desenhos animados. Matheus Uribe, Rui Patrício, Cédric Soares, Vítor Baía, Nani e Pizzi, também mostraram os seus postais de Natal.Entre os rostos da televisão, as fotos de João Baião, Sofia Ribeiro e Beatriz Barosa também fizeram furor.