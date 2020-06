CR7 vive romance com Gio a bordo de iate de luxo

Com as férias adiadas devido à pandemia de Covid-19, Cristiano Ronaldo aproveitou uma folga na agenda para uma escapadinha romântica com a namorada, Georgina Rodríguez.O casal rumou à bela cidade de Viareggio, na região italiana da Toscânia, conhecida como um autêntico resort à beira-mar pelas suas belas paisagens.A bordo de um iate de luxo, Ronaldo e Georgina aproveitaram os momentos a dois para namorar e desfrutar do clima quente. Nas redes sociais, a modelo espanhola fez questão de revelar vários momentos do dia em alto-mar, em que a cumplicidade entre o casal é evidente e mereceu de imediato a atenção dos fãs. "A única coisa que gosto mais além de ti somos nós os dois", declarou a modelo espanhola na legenda de uma fotografia do casal.Segundo o jornal italiano ‘Gazetta di Viareggio’, CR7 poderá estar a preparar-se para comprar um iate de luxo. A publicação dá conta de que Ronaldo desembarcou no cais da cidade na tarde desta terça-feira, 23 de junho, e que de seguida visitou a fábrica da marca de barcos de luxo Azimut, onde se informou sobre os modelos mais recentes para um futuro investimento.Após o dia de aventura a dois, o casal optou por ficar hospedado Grand Hotel Imperial, um dos mais emblemáticos da região, onde uma noite pode chegar aos 1200 euros.Esta unidade hoteleira oferece um atendimento de luxo, com serviços de spa e acompanhamento personalizado com mordomo.À mesma publicação italiana, Roberta Bonfanti, proprietária do hotel, confirmou a estadia de Cristiano Ronaldo e Georgina. "Ficaram connosco esta noite. São duas pessoas muito simpáticas. São verdadeiramente um casal especial" , afirmou.Fora dos planos destas miniférias ficaram os filhos do casal, Cristianinho, de dez anos, os gémeos Mateo e Eva, de três, e Alana Martina, de dois, esta última a única fruto da relação entre o jogador e a espanhola. As crianças da família mantiveram-se em casa, em Turim, ao cuidado das amas que acompanham as suas rotinas diárias.Devido às condicionantes da pandemia da Covid-19, as férias em família do craque deverão sofrer alterações. Contudo, o internacional português não abdica de alguns dias em família após o fim dos seus compromissos profissionais na Liga italiana.Decidido a aumentar o seu império em Portugal, CR7 está a construir uma moradia de luxo na Quinta da Marinha, em Cascais. A propriedade ainda está em fase de construção, naquela que é uma das zonas mais exclusivas e caras da região de Lisboa.Durante o passeio em alto-mar, Georgina não resistiu a mergulhar no mar. Com um fato de banho reduzido, a namorada de CR7 fez questão de evidenciar as suas curvas e deixou o seu bumbum em destaque. Os elogios multiplicaram-se nas redes sociais e os fãs garantem que a modelo é uma verdadeira "bomba de sensualidade".Com gostos bastante requintados, Ronaldo não olha a números e detém uma coleção de relógios milionários. Entre vários, o que mais sobressai é o Rolex GMT Master Ice, de ouro branco e incrustações de diamantes de 30 quilates, o relógio mais caro alguma vez feito pela marca de luxo suíça e que está avaliado em meio milhão de dólares, cerca de 446 mil euros, segundo a imprensa internacional. CR7 apenas usa este modelo em ocasiões de prestígio, a última foi nos Globe Soccer Awards, no Dubai.