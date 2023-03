Craque da Luz assume romance com jornalista

Depois de o CM ter revelado a nova paixão de Gonçalo Ramos vivida de forma discreta até então, o craque do Benfica assumiu, finalmente, a relação com Margarida Amaral Domingues. O casal partilhou a primeira foto em comum através das redes sociais e deixou evidente o clima de paixão que os une.





A viver momentos de felicidade dentro e fora das quatro linhas, o namoro do jogador, de 21 anos, com a jornalista, de 22, que atualmente está a estagiar no canal desportivo Sport TV, rendeu centenas de elogios dos fãs. Com um percurso ligado à comunicação, a jovem também já passou pela rádio Mega Hits.