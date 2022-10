Craque do Benfica foi pai pela primeira vez Julian Draxler esteve ao lado da namorada na maternidade após o nascimento do bebé.

Carolina Cunha

O internacional alemão Julian Draxler, de 29 anos, deu as boas-vindas ao primeiro filho. A revelação foi feita através das redes sociais pela namorada do craque do Benfica, Sethanie Taing, que revelou a primeira fotografia do bebé. Na imagem partilhada, o casal surge ainda na maternidade momentos após o nascimento do bebé. “O meu mundo inteiro”, escreveu a modelo na publicação.



O craque da Luz, que se mudou recentemente para Lisboa com a família, por empréstimo do PSG, mostra-se rendido ao recém-nascido.

