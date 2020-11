Craque do Benfica, Julian Weigl, vai ser pai Jogador alemão deu a novidade nas redes sociais e recebeu dezenas de mensagens.

Craque do Benfica, Julian Weigl, vai ser pai

Julian Weigl, médio do Benfica, de 25 anos, marcou o golo mais importante da sua vida e prepara-se para ser pai pela primeira vez. A boa- -nova foi anunciada pelo craque da Luz através de uma publicação nas redes sociais, que espelha toda a sua alegria e emoção. “A nossa família está a crescer”, escreveu o futebolista alemão na legenda da fotografia em que surge com a companheira, Sarah Richmond, com quem namora há cerca de nove anos, mostrando a barriga e um gorro de bebé. “Estou apaixonada pelo meu futuro”, partilhou a mulher do jogador. A notícia levou a centenas de comentários do universo benfiquista, entre jogadores e adeptos, que fizeram questão de deixar mensagens de felicitação ao casal, que vive uma das fases mais importantes.



Jogador casou em setembro

A gravidez de Sarah é anunciada dois meses após o casal ter trocado alianças numa cerimónia intimista, que decorreu na na praia da Costa de Caparica, em Lisboa. Apesar das condicionantes da pandemia da Covid-19, Julian Weigl e Sarah Richmond juntaram as pessoas mais importantes em Portugal para celebrar o amor que os une. “Não podia estar mais feliz. Poder chamar-te não só minha melhor amiga, minha parceira no ‘crime’, mas também minha mulher”, escreveu o craque visivelmente apaixonado nas redes sociais. A data do casamento coincidiu com o aniversário do craque. Weigl chegou ao Benfica no início de 2020 e custou 20 milhões de euros.

