Craque do Everton viola quarentena para fazer festa com strippers

Moise Kean vai ser castigado. Clube diz estar “chocado” com atitude do avançado.

01:30

Sónia Dias

A quarentena não foi feita para os jogadores da Premier League. Primeiro foi Kyle Walker, do Manchester City, que organizou uma orgia em sua casa com duas prostitutas pouco depois de gravar um vídeo a pedir aos adeptos do clube para seguirem as regras de isolamento social. Agora é a vez de Moise Kean, avançado do Everton - clube em que também joga o português André Gomes - violar as regras para dar uma festa no seu apartamento.

Ignorando as orientações do governo britânico e a política do próprio clube, o italiano, de 20 anos, que trocou a Juventus pelo clube da Liga inglesa de futebol, convidou amigos e um grupo de strippers para quebrar a monotonia da quarentena. Vídeos da farra, que durou até de madrugada, foram depois partilhados na rede social Snapchat.

"O clube está chocado com o incidente e já manifestou ao jogador o seu desapontamento. Este tipo de atitude é inaceitável", assinalou o Everton em comunicado, assegurando que a rebeldia de Kean vai custar-lhe caro.



Paixão tailandesa pratica muay thai

Moise Kean levou com ele para Inglaterra a namorada, a deslumbrante e tailandesa Nif Brascia, uma jovem de 21 anos que, além de modelo, também é praticante de muay thai (boxe tailandês).