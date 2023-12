Craque do Sporting tem nova ‘musa’ Filipa Gonçalves gosta de apoiar o futebolista nas bancadas e nas redes sociais, onde tem vindo a ganhar mais notoriedade.

Eduardo Quaresma provou aos adeptos do Sporting o seu talento no jogo contra o FC Porto. O atleta, de 21 anos, acabou por se tornar num dos protagonistas da vitória por 2-0 que devolveu os leões à dianteira da tabela classificativa da Liga. Mas se muitos duvidavam das suas capacidades, já a namorada, Filipa Gonçalves, sempre acreditou nelas, o que a levou a enviar uma mensagem de apoio ao craque.



“Mais uma vez demonstraste aquilo que realmente és e principalmente o amor que tens não só ao símbolo que tinhas ao peito como ao que fazes! Somos nós quem ditamos os nossos limites e são com as oportunidades que nos surgem na vida, sejam elas quais forem, que temos de provar principalmente a nós próprios que não há barreiras que impeçam um sonho, ter consciência que todo o esforço e dedicação merecem ser recompensados, com trabalho, foco e determinação nada é impossível e tu não és exceção! (…) Brilha, meu amor”, escreveu Filipa, que ganha cada vez mais notoriedade no Instagram.

