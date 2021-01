Craques celebram momentos de união ao lado dos filhos

07 jan 2021 • 14:35

A quadra natalícia, considerada uma das épocas de eleição para muitos portugueses, foi vivida com afinco pelos craques do futebol.A união da família foi um prioridade para os jogadores uma vez que, devido aos rigorosos compromissos profissionais, estão muitas vezes afastados daqueles que mais amam.Por isso, o espírito natalício foi evidente na casa dos jogadores, e a maioria vestiu-se mesmo a rigor para receber a visita do Pai Natal. As famílias de Ricardo Quaresma, Matheus Uribe e Rui Patrício não resistiram a partilhar os visuais alusivos à época.Também o técnico Jorge Jesus fez questão de posar ao lado da árvore de Natal. Infetado com o vírus da Covid-19, Pizzi passou um Natal diferente do habitual, contudo, não deixou de enaltecer a união de toda a família.