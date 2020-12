Craques da bola e famílias gastam fortuna em decorações de Natal

Em Turim, Itália, Georgina Rodríguez elegeu uma decoração exuberante em tons de dourado e não resistiu a vestir uma lingerie vermelha, cor alusiva à época, para tirar uma foto ao lado da imponente árvore de Natal com uma decoração de luxo. Sensual, contou com milhares de elogios, entre os quais se destacou o do namorado .“Mamamia”, escreveu Ronaldo, acompanhado com um ‘emoji’ de coração.



O espírito natalício já invadiu a casa dos craques do futebol. Apesar de ser um ano atípico, as tradições mantêm-se e a decoração é pensada ao pormenor para celebrar a época festiva.Em Turim, Itália, Georgina Rodríguez elegeu uma decoração exuberante em tons de dourado e não resistiu a vestir uma lingerie vermelha, cor alusiva à época, para tirar uma foto ao lado da imponente árvore de Natal com uma decoração de luxo. Sensual, contou com milhares de elogios, entre os quais se destacou o do namorado .“Mamamia”, escreveu Ronaldo, acompanhado com um ‘emoji’ de coração.

Também em Itália, ao serviço do Sampdoria, Adrien Silva fez questão de montar a árvore de Natal com os três filhos que tem em comum com Margarida Neuparth. Uma decoração pensada em especial para as crianças, que conta uma pista de comboios incorporada na árvore. O momento em família foi partilhado através das redes sociais, nas quais o jogador luso mostra ser um pai dedicado.





Longe de Portugal, a viver em Moscovo, Rússia, Eder Lopes manteve a tradição das decorações natalícias, desta vez com a ajuda do filho mais velho, Kai, de dois anos. O jogador do Lokomotiv escolheu uma árvore com mais de dois metros.



Equipados a rigor para celebrar

Com a família reunida, os craques mostram o seu lado mais paternal. Ao lado da mulher e dos dois filhos, o jogador Rúben Neves vestiu um pijama alusivo à época. Também a família do craque do FC Porto Mateus Uribe mostra que está equipada para receber o Natal em grande estilo com pijamas iguais. Já a família do ex-jogador Simão Sabrosa optou por máscaras iguais.