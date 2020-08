Craques de futebol a banhos por Portugal

A Covid-19 trocou as voltas ao Mundo e obrigou à alteração de planos em quase todos os setores.Com o fim das principais competições desportivas, também os craques tiveram de se adaptar aos novos tempos e, em vez das habituais férias para destinos paradisíacos, a maioria optou por ficar em Portugal.O Algarve merece a preferência de muitos craques, mas também houve aqueles que preferiram explorar as paisagens idílicas do Douro, como foi o caso do guarda-redes do Sporting Renan Ribeiro.As mansões de luxo com piscina foram a escolha de muitos futebolistas que garantem assim privacidade e segurança máximas, numa altura em que o distanciamento social impera.Recém-chegada de Inglaterra, a mulher do guarda-redes Rui Patrício instalou-se na casa que a família tem em Lisboa e aproveitou para ir a banhos na piscina com os dois filhos.Também a mulher do jogador do FC Porto Matheus Uribe, Cindy Alvarez Garcia, mostrou como está a celebrar a conquista do campeonato nacional, com momentos bem românticos vividos ao lado do companheiro. Os filhos também não faltaram.