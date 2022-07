Craques do FC Porto comem frango Jogadores do FC Porto fizeram uma pausa durante estágio.

Craques do FC Porto comem frango

01:30

Rui Pando Gomes

Alguns jogadores do FC Porto fizeram ontem uma pausa no estágio que estão a realizar com a equipa no Algarve para comer frango assado, em Albufeira.



Pepe, Taremi, Diogo Costa e outros elementos do clube foram almoçar ao restaurante Manel dos Frangos, no Montechoro, depois do treino matinal. O CM captou o momento da saída do estabelecimento, por volta das 16h00.

