Craques do futebol a banhos com a família

Jogadores aproveitaram para mimar as famílias com umas férias de luxo antes de retomarem os compromissos nos respetivos clubes.

23 ago 2020 • 17:45

deixaram o Porto e viajaram até Ibiza, onde alugaram um barco para passeios. O sportinguistatambém desfrutou da tranquilidade de alto mar na companhia da namorada,, mas na Croácia.optou por ficar em Portugal, mas foi até ao Algarve com a família., que vive em Inglaterra, também veio até ao nosso País para matar saudades da família e desfrutar do bom tempo., que joga nos EUA, e, que deixou a Turquia, fizeram o mesmo. Já, do Benfica, escolheu o Douro para descansar.