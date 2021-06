Craques do futebol a banhos no paraíso das Maldivas

Para muitos craques, este ano as férias começam mais tarde devido ao Europeu de futebol, mas quem está fora da competição já tem carta branca para começar o tão desejado descanso. Devido à pandemia, os jogadores que já iniciaram o período de férias têm optado por destinos mais exclusivos, longe de aglomerados e multidões.É o caso de Pedro Porro, do Sporting. Depois das emoções da conquista do campeonato, o futebolista fez as malas e apanhou um avião em direção às Maldivas com a sua mais que tudo, Elisabeth. Pelas imagens que os dois têm partilhado nas redes sociais, além de estarem a desfrutar das paisagens idílicas da ilha, têm aproveitado para namorar e compensar as ausências ao longo da época devido aos compromissos pelo clube."Mais um sonho tornado realidade, o paraíso das Maldivas", escreveu o lateral do Sporting, de 21 anos. Elisabeth também se mostrou feliz por estar naquele destino, que apelidou de "paraíso", o que deixou a claro o clima romântico destas férias.Este foi também o destino escolhido por Cédric Soares e pelo futebolista do Sporting Renan Ribeiro.Ausente do lote de convocados da seleção nacional, Cédric Soares, de 29 anos, começou as férias mais cedo e está a descontrair nas paisagens idílicas das Maldivas. Uma viagem que serviu para reforçar o romance com Filipa Brandão, com quem está junto há vários anos. O casal, que foi pai pela primeira vez em novembro, desfruta, assim, das primeiras férias a dois num ambiente de sonho.Ao longo dos últimos meses, Cédric e Filipa têm aproveitado ao máximo os tempos com a pequena Siena, que não têm dúvidas ter sido uma bênção nas suas vidas. "Siena. O amor é o nosso destino. Não encontramos o significado da vida sozinhos, descobrimos com alguém", escreveu Filipa sobre o nascimento da bebé.Apesar de não ter sido a escolha para defender a baliza dos leões na última época, o guarda-redes do Sporting Renan Ribeiro não deixou de celebrar a conquista do campeonato e agora desfruta das merecidas férias na companhia da mulher, Rayane.A modelo brasileira tem estado muito ativa nas redes sociais a partilhar fotografias do descanso de luxo nas Maldivas, e não se cansa de fazer declarações de amor ao companheiro."E as coisas lindas são mais lindas quando você está! Te amo", escreveu na legenda de uma foto em que surge de mãos dadas com Renan Ribeiro num cenário de águas cristalinas. O casal aproveitou esta viagem para namorar sem os filhos.Prestes a iniciarem o Europeu, os jogadores da seleção nacional aproveitaram a última semana para desfrutarem de momentos em família. Os craques estavam autorizados a dormir longe do centro de estágio e os jantares românticos foram uma constante.