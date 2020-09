Craques do futebol castigados por festa louca na Islândia

O futebol britânico foi alvo de mais um escândalo sexual em tempos de pandemia. Desta feita, os protagonistas são Phil Foden (Manchester City) e Mason Greenwood (Manchester United), de 20 e 18 anos, respetivamente. Entusiasmados com a sua estreia ao serviço da seleção contra a Islândia, os dois decidiram também mostrar os seus dotes ‘fora de campo’.









Foden e Greenwood decidiram violar as medidas de segurança obrigatórias devido à pandemia de Covid-19 e chamaram duas raparigas aos respetivos quartos, em Reiquiavique. De acordo com o ‘The Sun’, os jogadores, que inicialmente queriam convidar quatro mulheres, subornaram um empregado do hotel para os ajudar. Pouco depois, receberam a visita da modelo Nadia Gunnarsdottir, 20, e da prima desta, Lara Clausen, 19.

“Conhecemo-nos online. Falei com o Mason dias antes de chegarem à Islândia”, contou Nadia, finalista da Miss Universo 2019, ao ‘Daily Mail’. “Somos jovens e cometemos erros. Lamento esta situação porque eles foram uns cavalheiros”, disse Clausen. Depois do sucedido, Foden e Greenwood foram imediatamente enviados para Inglaterra pelo treinador da seleção, Gareth Southgate.



Viola quarentena ao contratar duas prostitutas

Em abril, Kyle Walker, 30 anos, do Manchester City, foi alvo de uma investigação disciplinar por violar a quarentena no Reino Unido. Walker pagou 2400 euros para que duas prostitutas o visitassem em sua casa. Uma delas, Louise McNamara, diz que a festa durou três horas.



Noitada com amigos e namorada tailandesa

O Everton, clube da Liga inglesa de futebol, ficou chocado com a atitude do avançado Moise Kean, de 20 anos, ao dar uma festa com vários convidados em sua casa, violando as regras de isolamento. No evento estaria ainda a namorada do jogador, a modelo tailandesa e campeã de muai thai Nif Brascia, de 21.



Ronaldo em aniversário

Cristiano Ronaldo foi arrasado por ter quebrado o isolamento para ir à festa do 21º aniversário da sobrinha Alicia, na qual estiveram presentes várias pessoas. Aconteceu no mês de abril, quando o jogador estava de quarentena na Madeira, com Georgina Rodrígues e os filhos.