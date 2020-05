Craques do futebol cumprem o isolamento com novas rotinas

A carregar o vídeo ...

Mulher de Rui Patrício mostra o jogador a pintar-lhe o cabelo na quarentena

Longe dos relvados, os craques do futebol internacional foram obrigados a adaptar as rotinas diárias. Com os campeonatos suspensos, os treinos mudaram-se para o interior das suas mansões onde estão confinados.Afastados das equipas, os jogadores nacionais têm aproveitado o tempo junto da família, com quem partilham momentos de diversão e descontração que normalmente não são possíveis devido às exigentes rotinas de treinos.As redes sociais têm sido palco de diversas partilhas dos jogadores que interagem com os fãs e adeptos. Bruno Fernandes optou por deixar Manchester e viver o período de isolamento no Porto, cidade de onde é natural, na companhia dos pais, da mulher e dos filhos.Ao longo do período de isolamento, o craque tem dedicado o tempo livre à família com quem mantém bastante proximidade.Também Rui Patrício, viajou para Lisboa com a família e deixou o Reino Unido, onde vive há cerca de dois anos, ao serviço do Wolverhampton.Em Lisboa, o guarda-redes partilhou o momento surpreendente em que pintou o cabelo à mulher, Vera Ribeiro, mostrando a evidente união do casal num momento de crise.

Já Ricardo Quaresma, que atualmente atua pelo Kasimpasa optou por ficar na Turquia, com a mulher e os dois filhos.Em casa, o internacional português faz de tudo para manter a condição física e assume as saudades do futebol, que é a sua grande paixão.