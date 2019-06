Craques do futebol preparam-se para dar o nó

Após o final de mais uma época no futebol, são vários os jogadores que têm desfrutado de um merecido descanso durante férias românticas.Outros, têm celebrado o amor de uma maneira mais especial: a pensar no casamento. São várias as estrelas dos relvados que anunciaram que vão trocar alianças com as companheiras em breve.Cédric Soares, de 27 anos, vai casar já no próximo sábado, dia 15, com Filipa Brandão - um ano e meio após o pedido de casamento - numa cerimónia que deve acontecer em Portugal. A jovem embarcou para uma viagem com as amigas para uma despedida de solteira em grande, em Ibiza.No mesmo dia, também Sérgio Ramos, de 32 anos, vai subir ao altar da Catedral de Sevilha com a espanhola Pilar Rubio.Anderson Talisca, de 25 anos, surpreendeu ao anunciar o noivado com a namorada, Larissa. " Algumas escolhas mudam completamente as nossas vidas", escreveu nas redes sociais.Já o ex-futebolista Carles Puyol foi surpreendido pela namorada, Vanessa Lorenzo, que pediu a mão do jogador em casamento.