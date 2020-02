Craques do PSG fazem festa de arromba após derrota

A derrota frente ao Borussia Dortmund para a Liga dos Campeões parece não ter tirado a alegria aos jogadores do Paris Saint-Germain. Apenas dois dias depois do jogo na Alemanha, os jogadores juntaram-se na capital francesa para comemorar os aniversários de Edinson Cavani (33 anos), Ángel di María (32) e Mauro Icardi (27).E, ao contrário do que aconteceu na festa de Neymar, na qual os convidados foram obrigados a deixar os telemóveis à entrada, nesta, as redes sociais dos presentes encheram-se de publicações.A sensual mulher de Icardi, Wanda, foi a mais ativa e mostrou todos os detalhes da noite de arromba com fotografias e vídeos no Instagram.Nas imagens, é percetível que quase todo o plantel marcou presença nesta comemoração tripla. O treinador, Thomas Tuchel, e o diretor desportivo, Leonardo, nunca apareceram e, de acordo com a imprensa francesa, não terão gostado destes festejos pouco tempo depois da derrota no jogo mais importante do ano até ao momento.Na festa, que decorreu na quinta-feira, não faltou muita música e dança, especialmente funk. Como comprovam os vídeos, tudo começou de forma calma e tranquila, mas quando os convidados inauguraram a pista de dança, a festa animou.Nas redes sociais, os seguidores dividem-se, mas chovem críticas à equipa.Também os jogadores do FC Porto protagonizaram uma situação polémica no Norte, durante esta época, depois de se terem divertido na festa de aniversário da mulher de Uribe, Cíndy Alvarez Garcia. A noite de festa e diversão acabou fora de horas, um dia antes dos jogadores disputarem uma partida frente ao Boavista.Nas redes sociais, os craques não se inibiram de partilhar os momentos de diversão, o que denunciou toda a polémica e levou à reação dos adeptos e da equipa técnica dos azuis e brancos. Devido à situação de mal-estar instalada no clube, os jogadores Marchesín, Saravia, Uribe e Luis Díaz foram excluídos da convocatória para o jogo como forma de castigo.Um dos momentos mais marcantes da noite foi quando Neymar e Navas se juntam a Cavani e começam a despir-se ao som de uma música latina, como se vê num vídeo. O guarda-redes chegou a gritar: "É assim que ganhamos a Champions!".