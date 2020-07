Craques exibem músculos definidos

26 jul 2020 • 17:02

O jogador espanhol Sergio Ramos divulgou, recentemente, uma fotografia em que os músculos estavam em grande destaque, revelando aquilo que já vem sendo tendência entre alguns craques da bola: exibir o corpo trabalhado nas redes sociais. Fruto de horas passadas no ginásio e em campo, o futebolista do Real Madrid revelou estar em forma, numa imagem que gerou milhares de reações dos fãs. E como em tudo, há quem goste e há quem critique...Também durante uns recentes dias de descanso, Cristiano Ronaldo mostrou aos seguidores que o seu famoso ‘six pack’ continua no sítio. Para isso, o futebolista da Juventus mantém uma rotina de treinos muito regrada e, tão importante como isso, redobra os cuidados com a alimentação. Na dieta do craque entram poucas gorduras e Ronaldo dá preferência à proteína, nomeadamente a peixes como atum, bacalhau ou peixe-espada.Muitos são os futebolistas que se mostram orgulhosos das formas na internet, partilhando imagens que levam as fãs à loucura.