Craques juntos no calor de Ibiza

As férias estão a ser vividas ao máximo pelos craques da Seleção, e não só, que aproveitam esta altura do ano para descontrair e desfrutar da companhia da família.Para Ibiza, partiu um grupo de amigos bem conhecido dos portugueses.Os futebolistas Adrien Silva, João Mário, João Moutinho, Ricardo Pereira e o ex-jogador Marco Caneira rumaram a Espanha para momentos de convívio e muita diversão.O grupo passou as tardes a bordo de um luxuoso iate e à noite não abdicou de jantares animados e das noites loucas de Ibiza.As fotografias das férias foram partilhadas pelos craques e respetivas mulheres nas redes sociais.