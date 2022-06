Craques passam férias a bordo de iates de luxo Costa francesa e italiana eleitas como destinos dos jogadores.

Craques passam férias a bordo de iates de luxo

Carolina Cunha

O período de férias é sagrado para os jogadores de futebol e são muitos os craques nacionais que privilegiam a privacidade e sossego ao desfrutar de dias de descanso a bordo de iates de luxo. É o caso de Bernardo Silva, jogador do Manchester City, que decidiu gozar férias a bordo de um iate em percorreu a mítica Costa Azul, em França. Na companhia da namorada, Inês Degener Tomaz, e dos cunhados, o craque percorreu locais como Saint-Tropez e Cannes. Nas redes sociais foram vários os registos dos dias de lazer em que o futebolista aproveitou para renovar energias, longe dos olhares indiscretos.



Também Sérgio Oliveira, craque do FC Porto, se mostrou rendido à beleza da costa italiana, após ter alinhado pelo A. S. Roma ao longo da última época, e decidiu aproveitar o verão a bordo de um iate ao lado da namorada, Cristiana Pereira, e um grupo de amigos. Esta foi a forma do futebolista desfrutar em pleno das suas férias, longe das habituais multidões. O jogador esteve na Sardenha e em Capri e revigorou as energias para a nova época.

