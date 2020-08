Craques pelos caminhos de Portugal

Este ano, não há resorts milionários ou férias naquela ilha isolada das Maldivas. Também os futebolistas tiveram de se adaptar à pandemia e optaram por dias de descanso diferentes... pelos caminhos de Portugal. E há férias para todos os gostos.O guarda-redes do Sporting Renan Ribeiro escolheu o Douro para namorar e até andou com a companheira a vindimar.Já o craque do Mónaco Adrien Silva ?elegeu a zona do Gerês para viajar e andou a tomar banho nas famosas cascatas, com a mulher e os filhos. Durante a viagem de regresso a Lisboa, onde tem casa, o jogador esteve a visitar o Santuário de Fátima.O benfiquista Pizzi está a relaxar no Alentejo com a mulher, Maria Luís, nuns dias românticos só para namorar, com os filhos entregues aos cuidados de familiares.A cantora April Ivy não revelou o destino nacional onde se encontra a namorar com Rúben Dias, mas fez subir as temperaturas ao publicar uma fotografia em que surge escaldante em fato de banho.Também a região do Algarve não escapa à mira dos nossos craques, como é o caso de Grimaldo, que está numa moradia de luxo a relaxar com a bela namorada, Ana.