Craques preparam verão em família

Com a saída de Portugal do campeonato europeu, os jogadores começam a planear as férias de verão com a família. Depois da noite negra em Sevilha, presenciada ao vivo por muitas companheiras e filhos dos principais rostos da equipa das Quinas, os craques partem para as habituais férias, de preferência em destinos paradisíacos.









Georgina Rodríguez revela-se preparada para mimar Cristiano Ronaldo nos merecidos dias de descanso do craque, que ficou muito abalado com a eliminação prematura de Portugal no Euro. O certo é que o passado já lá vai e, por isso, agora é tempo de viver dias felizes. Além do bom humor, a bela espanhola tem aproveitado as pausas nas gravações do reality show que está a fazer para a Netflix para mimar os filhos do craque e cuidar do corpo. Nos próximos tempos, Gio promete aguçar a ‘inveja’ dos milhões de seguidores com fotos em biquíni, verdadeiramente escaldantes.

Rui Patrício e Vera Ribeiro também já têm planeadas algumas ideias e vão pô-las em prática muito em breve, até para aproveitar o sol e mar juntos dos dois filhos.





Bernardo Silva tem à sua espera Inês Degener Tomaz, que o apoiou em todos os jogos nas bancadas, mas agora precisa de recarregar baterias e dar asas ao amor ao lado do atleta.





Rúben Neves vai desfrutar dos dias longe dos relvados ao lado de Débora Lourenço e a filha.