Craques sofrem com os dramas de quem mais amam

. O antigo jogador viu o estado de saúde da mãe agravar-se de dia para dia e, entre viagens constantes de Madrid (onde mora com a família) para Lisboa, acompanhou a situação clínica de perto. No entanto, no domingo passado, Maria Joana acabou por morrer. Figo chegou nesse mesmo dia à capital, acompanhado da mulher, Helen Svedin, o seu maior apoio. No dia seguinte, foram ambos ver o mar, na Fonte da Telha, na Caparica, como mostraram nas redes sociais. Maria Joana, de 71 anos, encontrava-se gravemente doente, nos Cuidados Intensivos de um hospital privado em Lisboa. As cerimónias fúnebres, reservadas à família e a um grupo restrito de amigos, realizaram-se na passada na terça-feira, em Almada, cidade onde Maria Joana morava.Tal como Figo, muitos outros nomes do futebol sofrem com os dramas da família., por exemplo, viu o seu mundo desabar, há precisamente um ano, quando a mãe, Dolores Aveiro, sofreu um AVC isquémico. O futebolista viajou imediatamente para o Funchal para estar ao lado da mãe e foi com satisfação que a viu ter alta, duas semanas depois. Em 2005 já tinha passado pelo momento mais difícil da sua vida, com a morte do pai. Na altura, Dinis Aveiro encontrava-se internado num hospital em Londres, com problemas renais e hepáticos. CR7 estava ao serviço da Seleção Nacional, em Moscovo, na Rússia, e fez questão de manter os compromissos profissionais., conhecido no mundo do futebol como ‘Bibota’, também vive um dos momentos mais dramáticos da sua vida, após a morte da filha. Joana tinha 32 anos e em janeiro de 2020 foi encontrada morta.incêndio trágicoO ano passado também foi trágico para o treinador. A irmã, Manuela, de 80 anos, morreu num incêndio, em Mirandela. Na altura, o técnico encontrava-se a trabalhar no Brasil e não conseguiu viajar para Portugal para se despedir da irmã e apoiar a restante família. Zulmira Ferreira, mulher do treinador, também era muito próxima da cunhada.Carlos Martins também viveu momentos de grande angústia em 2011, quando o filho de apenas três anos foi diagnosticado com aplasia medular, uma forma de cancro em que a medula óssea deixa de produzir as células do sangue. Na altura, era jogador do Benfica e emocionou o País com a luta da sua família. Em 2018, durante uma entrevista, revelou que o filho tinha recuperado. "O Gustavo está ótimo, está bem. De há um ano para cá está clinicamente bem. Agora é usufruirmos da vida, cada dia é um dia. Ele está feliz", disse. "Em termos clínicos o pior já passou, mas o medo está cá sempre", disse.