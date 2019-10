Craques vivem dia especial na festa de anos da filha de João Moutinho

A filha de João Moutinho e Ana Sofia Gomes completou no domingo dez anos de vida. Os pais decidiram preparar um festão a Lara e obrigaram todos os convidados a vestir-se a rigor. Bollywood serviu de mote à festa da criança, preparada ao pormenor pelo jogador e pela companheira.As vestimentas típicas da Índia encantaram e fizeram a diferença, numa noite em que a animação reinou.Além da habitual canção de parabéns, os convidados surpreenderam a aniversariante com danças típicas associadas à temática.As imagens da festa foram divulgadas por Vera Ribeiro, mulher de Rui Patrício. A psicóloga mostrou todos os detalhes, guarda-roupa, bolo de aniversário e muitos sorrisos, principalmente dos mais novos.Rui Patrício e João Moutinho fortaleceram os laços de amizade com a vivência lado a lado em campo. Os dois vestem, atualmente, a camisola do clube inglês Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo.As famílias dos craques reúnem-se diversas vezes ao longo do ano, quer para festejar aniversários, quer para desfrutar de noites temáticas, como por exemplo o Dia das Bruxas ou o Carnaval.