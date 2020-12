Craques vivem emoções de Natal ao lado dos filhos

Cristiano Ronaldo em família no Natal

01:30

Rute Lourenço

É um dia mágico, em especial para os mais novos, e os nossos famosos fizeram de tudo para proporcionar momentos únicos aos filhos no Natal. Ao longo dos últimos dias, nas redes sociais pouco mais se viu do que as tradicionais fotografias em família, com roupas alusivas à quadra e a felicidade a dominar as imagens. Os craques de futebol fizeram as delícias dos fãs e mostraram como celebraram o Natal.Como já é habitual, Cristiano Ronaldo dominou as atenções. O craque da Juventus voltou a escolher o Dubai para passar o Natal – devido a uma entrega de prémios – mas acabou por ser duramente criticado. É que CR7 furou as medidas de confinamento impostas em Itália para viajar no seu jato privado com Georgina Rodríguez e os quatro filhos. Indiferente às contestações, publicou no Instagram a típica fotografia de família de Natal.Rui Patrício, Quaresma ou Cédric – este ano com novas razões para celebrar com a chegada da primeira filha – foram alguns dos craques que mostraram o seu Natal. Também Pizzi, infetado com Covid-19, revelou a sua quadra, em tudo diferente. No entanto, a família agradeceu o facto de "estar bem".