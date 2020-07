Criadores de 'Glee' juntam-se para pagar estudos do filho de Naya Rivera

Os criadores de 'Glee', Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, mostram-se solidários após a morte de um dos rostos da série, Naya Rivera,, e acabou Após a homenagem dos atores da série , os criadores juntaram-se para criar um fundo para pagar os futuros estudos do filho da atriz, Josey Dorsey, que ainda tem apenas quatro anos.Através das redes sociais dos estúdios de cinema da '20th Century Fox', foi deixado um comunicado, onde além de destacarem o profissionalismo de Naya Rivera, anunciam a criação da bolsa do menino., pode ler-se., lê-se ainda no texto, que destacava ainda a pontualidade e o profissionalismo com que a artista se dedicava ao trabalho.Os criadores afirmaram ainda que Naya Rivera era "protetora" com um elenco, e uma pessoa e colega, garantindo que era, eraOs seguidores da famosa série americana e do trabalho de Naya Rivera mostraram-se sensibilizados com o gesto e com a mensagem deixada pelos profissionais.