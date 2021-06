Crise atira Sara Sampaio e 'anjos' da Victoria's Secret para a reforma

A Victoria’s Secret iniciou uma restruturação total e já há mudanças em curso. As primeiras vítimas são as apelidadas ‘Angels’ (anjos em português) , que durante anos fizeram furor nos desfiles da gigante de lingerie, e agora vão entrar numa espécie de reforma antecipada. A sucedê-las vão estar "mulheres conhecidas pelas suas conquistas e não proporções". Entre as principais visadas estão Sara Sampaio, Lais Ribeiro, Romee Strijd, Jasmine Tookes, Barbara Palvin, Stella Maxwell ou Taylor Hill. A continuação das beldades no leque de apostas da marca ainda não está garantida, algo que tem provocado reações e curiosidade por parte dos fãs.O CM contactou os representantes da manequim portuguesa, ao serviço da Victoria’s Secret desde 2015, para esclarecer a atual situação contratual da jovem com a marca norte-americana, mas estes fecharam-se em copas. "Não temos nada a dizer sobre este tema."A Victoria’s Secret passa a apresentar-se como VS Collective e pretende redefinir o conceito de sensualidade, apostando em peças para todos os tamanhos. "Quando o Mundo estava a mudar, demorámos muito para responder", disse Martin Waters, o ex-chefe de negócios internacionais da marca, que foi nomeado presidente-executivo em fevereiro. "O nosso conceito tem de deixar de ser sobre o que os homens querem e passar a ser o que as mulheres querem."Eileen Gu tem 17 anos e tem captado atenções no ramo desportivo, nomeadamente na prática de esqui. O futuro passa pela moda mas também pelas olimpíadas.Megan Rapinoe, de 35 anos, é jogadora de futebol. É agora uma das escolhidas pela Victoria’s Secret pelo seu ativismo nas matérias de igualdade de género.Paloma Elsesser é uma conhecida modelo plus size que deu nas vistas ao protagonizar uma sessão para a revista ‘Vogue’.A atriz Priyanka Chopra Jonas está no leque das novas apostas da gigante de lingerie pelo seu contributo como empresária no setorda tecnologia.Adut Akech, natural do Sudão do Sul, é uma das eleitas para a nova restruturação. Foi uma das modelos mais aplaudidas ao desfilar para a Saint Laurent.Amanda de Cadenet, de 49 anos, encabeça o leque das novas promessas da marca de lingerie. É fotógrafa. Criou a ‘#Girlgaze’, plataforma digital para fotógrafas.Valentina Sampaio é brasileira e tornou-se a primeira mulher transexual a posar para a capa da ‘Vogue’. Aos 24 anos, soma e segue na área da moda e vence estereótipos e preconceitos.