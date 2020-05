Crise no casamento leva marido de Kim Kardashian a fugir para rancho

15:28

Sónia Dias

Aquarentena não está a ser fácil para. A socialite não aguentou passar semanas em casa com os quatro filhos e o rapper decidiu levá-los com ele para o Wyoming, para que a mulher pudesse descansar. Contudo, agora está a planear mudar-se de vez para o rancho com as crianças, com ou sem Kim.De acordo com a revista ‘Life & Style’, Kanye estava tão cansado de ouvir a mulher queixar-se por causa dos filhos – North, de seis anos, Saint, de quatro, Chicago, de dois, e Psalm, de um – que decidiu ‘fugir’ com eles para o rancho da família. "Ele estava farto de ouvir Kim a reclamar e precisava afastar-se dela", conta uma fonte próxima do casal à publicação, acrescentando que Kanye pretende mudar-se permanentemente para o campo, com ou sem Kim, e deixar Los Angeles.acrescenta a mesma fonte, referindo que Kim e Kanye são pessoas muito diferentes.