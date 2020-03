Cristián Borja anuncia ‘leãozinho’

Borja com a sua companheira em foto do Instagram

"Lesses" (bênção). Foi desta forma que o lateral-esquerdo colombiano do Sporting Cristián Borja anunciou ontem, através da sua página oficial do Instagram, que vai ser pai.Com mais de 70 mil seguidores, o futebolista de 25 anos recebeu os elogios de vários colegas de profissão, entre os quais Bruno Fernandes e o guarda-redes do Sporting Luís Maximiano, que escreveu "Lindo Papito".Recorde-se que Cristián Borja chegou a Portugal no início de 2019 como reforço de inverno do Sporting às ordens de Marcel Keizer, tendo-se estreado logo num dérbi com o Benfica em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, que os leões perderam por 2-1.