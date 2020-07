Cristiana Dionísio: "Não resisto a um bom bronze"

– Não apanhar coronavírus!– Fruta tropical.– Vou para dentro de água ou uso os borrifadores de água.– A um bom bronze!– Final da tarde porque adoro ver o pôr do sol.– Se eu tiver espaço afasto-me, se não claro que digo à pessoa para se desviar!– Beber! Com o calor perco o apetite. Perco sempre peso.– Marisco!– Coisas e pessoas negativas. É uma altura de boa-disposição!– Biquíni porque adoro bronzear. Já não me sinto confortável para fazer topless desde que sou conhecida.– Sou incapaz de usar.«– Não gostam de ir à praia.– Os chineses todos! Só pela raiva que sinto por causa desta pandemia [risos]!Cristiana Dionísio tem 29 anos e tornou-se conhecida por participar na 5º edição da ‘Casa dos Segredos’, na TVI. De seguida, esteve em mais reality shows do canal, como ‘Desafio Final 4’ e ‘Quinta Desafio’. Atualmente trabalha como esteticista.