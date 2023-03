Cristiana Jesus chama os bombeiros por causa do filho

Cristiana Jesus apanhou susto com o filho

Vanessa Fidalgo

Cristiana Jesus revelou que viveu momentos de aflição por causa do filho, Guilherme, de dois anos, que ficou trancado no interior do carro devido a uma falha do sistema eletrónico da viatura. A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos, da TVI, foi obrigada a chamar os bombeiros.O incidente aconteceu quando Cristiana Jesus estava prestes a tirar o filho da cadeirinha de retenção:, começou por partilhar online.Os bombeiros foram chamados e conseguiram retirar o menino em segurança. Nas redes sociais, a bailarina relatou o sucedido mas tranquilizou os seguidores, afirmando que, apesar do susto, "