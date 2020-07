Cristiana Jesus da ‘Casa dos Segredos’ sofreu complicação no parto

Ex-concorrente do reality show da TVI foi submetida a uma cesariana de urgência.

Cristiana Jesus e Cláudio Alegre, ex-concorrentes da ‘Casa dos Segredos’, foram pais mais cedo do que o esperado, devido a uma complicação na reta final da gravidez. O nascimento do bebé, que estava previsto ser em meados de julho, colocou em risco de vida a mãe e o bebé.

"A Cristiana começou a ficar muito inchada e na semana antes de o Gui nascer ainda se agravou mais. Além disso, tinha a tensão arterial muito alta e estava a ser monitorizada pelo médico, que já estava desconfiado que ela podia estar com pré-eclâmpsia", revelou Cláudio à 'TVMais'. A patologia pode ter consequência graves e colocar o risco da mãe e do bebé. "(…) A Cristiana foi de imediato encaminhada para o bloco operatório. Eu estava em lágrimas, num misto de emoções, com receio, porque percebi a gravidade desta complicação, e depois ansiedade porque ia ter o meu filho nos braços", disse o dançarino.

Contudo, acabou por correr tudo bem. Guilherme nasceu com 2,700 kg e 47 centrímetros de comprimento. "Ele pegou muito bem na mama da mãe. É um mamão! Não nos deixou descansar muito na primeira noite, mas é um bebé calminho", declarou à TvMais.



Teresa Guilherme, apresentadora do reality show na altura, felicitou os recém-papás. "Fiquei tão feliz por saber que a Cristiana e o Cláudio da 'Casa dos Segredos 6' já são papás!! Bem-vindo, Guilherme! Muitos beijinhos e muitas felicidades", escreveu na legenda de uma fotografia partilhada pelo casal.