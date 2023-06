Cristianinho celebra 13 anos de vida em Madrid

O clã Aveiro está em festa! Cristianinho, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, celebra hoje 13 anos de vida.





Georgina Rodríguez preparou todos os detalhes dos festejos de aniversário do filho de CR7, na mansão de La Finca, em Madrid, tal como aconteceu com o dos gémeos Eva e Mateo, a 5 de junho. Desta vez, a namorada do internacional português contou com a ajuda de Dolores Aveiro, que rumou até à capital espanhola para ajudar nos preparativos e celebrar este dia especial ao lado do neto, com quem tem uma relação muito próxima. No entanto, Cristiano Ronaldo será a ausência da festa. À semelhança dos anos anteriores, o futebolista não irá marcar presença na festa de aniversário de Cristiano Ronaldo Júnior, uma vez que a seleção nacional joga hoje com a Bósnia, no Estádio da Luz, em Lisboa, a contar para a fase de apuramento para o Euro 2024.