Ronaldo celebra nove anos de Cristianinho

O filho mais velho de Cristiano Ronaldo fez esta segunda-feira nove anos e o craque foi dos primeiros a dar os parabéns a Cristianinho nas redes sociais."Muitos parabéns, filho! Que continues a ser o lindo menino que tens sido até hoje, o papá tem muito orgulho em ti. Que tenhas um dia muito feliz. O papá ama-te muito", escreveu na legenda de uma fotografia na qual aparece com o menino na piscina do hotel, onde toda a família está a passar férias, na Grécia.Também a avó, Dolores Aveiro, dedicou algumas palavras ao neto: "Parabéns querido neto da avó. Eu vou estar sempre contigo, te aconselhando e te dando carinho. Obrigada por seres um ótimo e querido neto. Eu te amo muito! Que tenhas um bom dia. Desejo-te muitas felicidades, muitos anos de vida."Elma Aveiro, que não está de férias com a família - a irmã de CR7 está em Ibiza - também felicitou Cristianinho, bem como Katia, que está no Brasil.Georgina Rodríguez não fez nenhuma publicação nas redes alusivas ao aniversário do enteado.Depois de ter sido noticiado que Cristiano Ronaldo já foi notificado para depor no caso Mayorga, o Observador avança que advogados do craque pediram ao tribunal para exceder o número de páginas na resposta, das 24 previstas por lei para 46.