Cristianinho está de volta a Turim após férias com a avó na Madeira

24 jul 2020 • 15:13

Depois de ter passado umas semanas em casa da avó, Dolores Aveiro, na Madeira, Cristianinho já regressou a Turim.

Nas redes sociais, a namorada do craque português, Georgina Rodríguez, partilhou esta quinta-feira, dia 23 julho, uma fotografia com a família reunida. "Irmãos que se amam e a mamã que não os podia amar mais", escreveu na legenda da fotografia em que surge na piscina com os gémeos, Eva e Mateo, Alana Martina e Cristianinho.

A espanhola aproveitou ainda para desejar boa sorte ao companheiro no jogo que iria defrontar. "A nossa melhor energia para o papá", rematou.

Recorde-se que o Cristianinho esteve no centro de uma polémica durante as férias ao ter sido filmado a conduzir uma mota de água na Madeira.