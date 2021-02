Cristianinho eufórico com golo do pai na Juventus

A carregar o vídeo ...

Georgina Rodríguez partilhou a reação do filho mais velho de Ronaldo nas redes sociais.

é provavelmente o fã número um do pai. O filho mais velho decelebrou efusivamente um golo do pai no último jogo da Juventus contra o Inter, esta terça-feira, dia 2 de fevereiro, numa noite em que o jogador português foi a estrela ao marcar dois golos nas meias-finais da Taça de Itália.Quem também não ficou indiferente ao brilharete de Ronaldo foi a namorada, que partilhou orgulhosa a reação do pequeno nas suas redes sociais.Feliz com a vitória, a modelo espanhola fez questão de mostrar aos seguidores o enteado a festejar euforicamente o golo do pai, que saltou de alegria na sala de estar da família.Veja aqui o vídeo: