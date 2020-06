Cristianinho fez 10 anos: o mistério que começou nos EUA

Foi há dez anos que Cristiano Ronaldo anunciou, de forma surpreendente, que tinha sido pai pela primeira vez, num comunicado envolto em mistério. “Por acordo com a mãe, que prefere manter o anonimato, o meu filho ficará confiado à minha guarda exclusiva”, explicou na altura.









Sabe-se agora que Cristianinho nasceu nos Estados Unidos, fruto de uma barriga de aluguer, mas o craque nunca falou muito sobre o assunto, que permanece envolto em grande secretismo. As informações mais recentes dão conta de que o mais velho do clã terá nascido num hospital em San Diego, perto da fronteira com o México e terá a mesma mãe que os irmãos Eva e Mateo. De acordo com o ‘Daily Star’, “os gémeos foram concebidos na mesma altura que Cristianinho, ficando os seus embriões à espera da data certa para serem inseminados na barriga de aluguer”.

Dolores foi buscar o neto aos Estados Unidos e foi a primeira pessoa a pegá-lo ao colo. Semanas mais tarde, o bebé estava a passar férias no Algarve com o pai e todo o clã Aveiro.





O mais velho dos filhos de CR7 celebrou ontem 10 anos com mensagens de toda a família, em especial do pai, com quem não passou o dia devido a compromissos deste com a Juventus. “Desde sempre foste motivo de orgulho do pai que tanto te ama. Muitos Parabéns, Filhote!”, desejou.



A avó que fez papel de mãe



Dolores é uma avó babada de todos os netos, mas não esconde a ligação especial que tem com Cristianinho. Foi a primeira pessoa a pegar no bebé ao colo, trouxe-o para Portugal e não hesitou em trocar a Madeira por Madrid para criar o neto como um filho. Ontem, foi com emoção que a mãe de Ronaldo assinalou o seu 10º aniversário. “Só Deus sabe a força extra que este meu neto me traz, só Deus sabe o porquê da vinda dele à minha vida, eu encontro todos os dias sinais de que ele já era destinado a nós antes de nascer. Dez anos se passaram desde a primeira vez que eu te peguei ao colo, ainda de choro fraco e de olhinhos quase fechados, no meu colo te aninhaste e deste um novo sentido à minha vida”, escreveu.





Ao falar sobre o neto, Dolores não contém a emoção e muitas vezes cede às lágrimas. “É especial... um menino muito especial, mesmo. Acabei por ser mãe e avó ao mesmo tempo”.





A viver no Funchal, Dolores sofre com o afastamento de Cristianinho.





Bebés à CR7 custam 200 mil euros

Em hospitais de luxo, como aquele a que Ronaldo recorreu, ter um filho de barriga de aluguer pode alcançar preços astronómicos a rondar os 200 mil euros.





Mãe poderá ser mexicana

No passado, Katia Aveiro terá confidenciado que a mãe que deu à luz Cristianinho é mexicana, mas que não é a mesma pessoa que doou os óvulos.