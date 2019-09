Cristianinho imita pai com quatro golos em Itália Com Ronaldo em Florença, Georgina foi apoiar o enteado, que fez um póquer.

Cristianinho

Foto: Direitos Reservados

01:30

No dia em que Ronaldo ficou em branco na deslocação a Florença, Cristianinho, avançado de 9 anos da Juventus, marcou quatro golos num só jogo, tal como aconteceu com o pai na última partida da Seleção Nacional, na Lituânia, e assinou uma exibição de sonho frente ao Chisola Calcio que deixou a madrasta, Georgina Rodríguez encantada.



A espanhola mostra-se uma mãe dedicada, ela que, recorde-se, na manhã de sábado, antes do jogo de Cristianinho, levou os gémeos, Mateo e Eva, e Alana Martina a andarem de bicicleta num jardim em Turim.

Mais sobre