Cristianinho já tem Instagram e em poucas horas conquista meio milhão de fãs

Cristianinho, de apenas nove anos, começa a seguir todos os passos do pai. Joga futebol nas camadas jovens da Juventus, revela já ter um estilo bem definido e gosto por penteados à CR7 e agora quer brilhar também nas redes sociais como o craque português.Na última segunda-feira, Cristianinho aderiu às redes sociais e com um vídeo estreou-se no Instagram.A criança mostrou-se ainda na banheira com o pai e os três irmãos e publicou uma fotografia com Georgina na Semana de Moda de Milão. Em poucas horas atingiu a marca do meio milhão de seguidores