Cristianinho longe do pai durante férias

O filho mais velho de Cristiano Ronaldo, de 10 anos, está na ilha da Madeira e deverá gozar a maior parte do período de descanso com a avó Dolores e a tia Elma, e longe do pai, que permanece em Itália devido a compromissos profissionais.Cristianinho tem desfrutado de tempo de qualidade em família, e a irmã mais velha do craque publicou uma fotografia durante um passeio de barco, que mostra que o clã está a aproveitar as férias ao máximo.