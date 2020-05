Cristianinho muda de penteado e surpreende com tranças no cabelo

A carregar o vídeo ...

Georgina Rodríguez dança com Mateo em momento de ternura

Aos nove anos, Cristianinho mostra já alguma atenção ao visual,No futebol também lhe segue as pisadas, mostrando já muito talento. E agora surpreendeu ao mostrar que também tem uma paixão pelas mudanças constantes nos penteados.Na última fotografia partilhada por CR7, em que se vê toda a família unida, a criança, de nove anos surpreendeu ao mostrar o seu novo look, com tranças por todo o cabelo.O visual não deixou os seguidores do craque português indiferente.A família, recorde-se, está reunida em Turim, depois de dois meses de quarentena na Madeira. Em Itália, Georgina tem publicado vários momentos divertidos com as crianças.